Medewerkers van AXA Bank als vrijwilliger aan de slag in het UZA: "Hopen dat nog bedrijven ons voorbeeld volgen"

AXA lanceerde de oproep vorige week donderdag en de volgende middag waren alle 60 vrijwilligersplaatsen al volzet. Intussen worden de banktaken op een andere manier verdeeld, in overleg met de medewerkers die op post blijven. De vrijwilligers doen zowel ochtend- als avondshiften en worden ook in het weekend ingezet. "De reacties waren enorm en heel persoonlijk. Onze mensen waren echt blij dat ze hun steentje konden bijdragen", zegt initiatiefnemer en directielid Peter Philippaerts. "Anderzijds was het UZA zeer blij met ons engagement en dat geeft natuurlijk energie. Dit zou geen enkele teambuilding kunnen realiseren".