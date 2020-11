Mesen krijgt opnieuw vandalen over de vloer: "Het loopt echt uit de hand"

"We worden al een paar weken geteisterd door vandalenstreken", zegt burgemeester Sandy Evrard (MLM). "Enkele weken geleden op de begraafplaats, nu aan het stadhuis. Er zijn bloembakken omver gegooid en bloemperkjes kapotgemaakt. Het loopt echt uit de hand. Het gebeurt meestal na middernacht, als de avondklok in gang treedt. Ik denk dat de persoon zich stilaan mag bekronen tot "koning der lafaards", want het zijn zeer laffe daden. Ik ben het spuugzat."