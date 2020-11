"Nachtmerriescenario", "nederlaag voor de democratie" en mogelijk "weken en maanden van chaos in de VS"

Wat Soenens wel vreemd vindt, is dat Trump dit niet had hoeven te doen. Hij doet het in alle geval beter dan was voorspeld en kan misschien ook zo de verkiezingen winnen als die stemmen gewoon geteld worden. Bovendien ligt dat "geweldige succes" niet vast, want in sommige cruciale staten is de voorsprong van Trump erg klein en moet er soms nog tot 30 procent van de stemmen geteld worden.

Bovendien kan Trump niet zomaar naar het Hooggerechtshof stappen, maar moet een eventuele klacht over fraude eerst via lokale rechtbanken in de deelstaten lopen en pas daarna via hogere rechtbanken naar het Hooggerechtshof.