Odisee Hogeschool Gent na code zwart: "Niet zeker of studenten op tijd zullen kunnen afstuderen"

Ook de geplande tussentijdse evaluties komen nu in het gedrang. “We willen onze evaluaties zoveel mogelijk laten doorgaan. Waar het kan, zullen dat online examens zijn. Waar dat niet kan, gaan we kijken om de examens te verschuiven naar een later tijdstip. De examens die in november gepland zijn, zouden bijvoorbeeld naar december of zelfs januari verplaatst kunnen worden. Wanneer ook dat niet mogelijk is, zullen we met het hoger onderwijs en de ministers even moeten samenzitten om te kijken of er nieuwe zittijden kunnen opengehouden worden en onder welke voorwaarden dat kan. Maar dat brengt mogelijk een studieduurverlenging met zich mee.”