Onderzoek bevestigt: koppel uit Kampenhout stierf aan malaria na steek van meegereisde mug

De onderzoekers hebben in Kampenhout gezocht naar exemplaren van de Anopheles-mug. Dat is het enige type mug dat malaria verspreidt. Anopheles-muggen komen ook bij ons voor. Maar de soorten die bij ons leven, dragen geen malariaparasieten. Het leek de onderzoekers dan ook waarschijnlijk dat het koppel gestoken was door een exotische mug die via de nabijgelegen luchthaven van Zaventem in ons land terechtgekomen was.