Politiezone Grensleie maakt zich zorgen over mentaal welzijn tijdens coronacrisis

Zijn er meer zelfdodingen? Het is de jongste weken een punt van discussie in de media. De zelfmoordlijn is bezorgd, maar merkt op dit moment nog geen stijging. Stefaan Vannieuwenhuyse stelt het wel vast in het gebied waar zijn team aan het werk is. "Er zijn dit jaar al meer zelfdodingen dan vorig jaar. Het gaat om 24 gevallen en het jaar is nog niet om. Vorig jaar hadden we er in totaal 16. De 2 afgelopen maanden waren er 7 zelfdodingen in onze poltiezone. Het is de periode van het jaar, maar we vrezen dat er dit jaar meer aan de hand is."