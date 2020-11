Portretten van winkeluitbaters op gevels in Geel: "Mensen aansporen om bij de lokale handelaars te kopen"

De Britse artieste Helen Bur maakte mini-portretten van 18 verschillende Geelse handelaars. Net als de muurschilderingen in de stad, maakt de actie deel uit van het project "Straat in het Vizier". Zo wil Geel de drie delen van het kernwinkelgebied (Nieuwstraat, Markt en Pas) met elkaar verbinden. De kunstenares ging praten met de handelaars, maakte er een foto van en nu heeft ze die waarheidsgetrouw op een stuk gevel geportretteerd. "Het is een plezier om er langs te wandelen. Je krijgt zo letterlijk een beeld van de mens achter de handelszaak. Tony van de muziekhandel, Frans de juwelier bijvoorbeeld. We hebben meer dan 230 zaken in het centrum, dus ze moest wel een selectie maken", zegt schepen Tom Corstjens (N-VA). "Je kan er zelfs een zoektocht van maken. We hopen zo de inwoners en bezoekers van onze stad aan te zetten om bij onze handelaars te kopen".