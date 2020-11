Optimistische geluiden bij de Republikeinen: "Gejuich in Witte Huis"

Tot nog toe lijken Trump en Joe Biden vooral de staten binnen te halen waarvan verwacht was dat ze zouden winnen. En hoewel Biden op dit moment voor ligt in het aantal kiesmannen, lijkt de teneur in de resultaten vooral positief voor Trump. De zittende president lijkt voorop te liggen in de zogenoemde popular vote, het aantal stemmen dus.

Trump lijkt ook voorop te liggen in een aantal belangrijke strijdstaten of swing states, staten waar tot op vandaag niet duidelijk was wie er zou winnen. Haalt hij die binnen, dan mag Biden het vergeten.

De sfeer in het Witte Huis werd rond 5 uur Belgische tijd nog beter, toen FOX News de belangrijkse strijdstaat Florida (29 kiesmannen) aan Trump toewees. "Gehuich gehoord hierboven in de oostelijke vleugel", tweette een communicatieadviseur van Trump. Fox was lang de enige zender of nieuwsmedium dat Florida aan Trump toewees. Anderhalf uur later volgde het Amerikaanse persagentschap Associated Press.