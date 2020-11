Patiënten AZ Zeno mogen enkel nog op zondag bezoekje krijgen door coronavirus: "Bezoek mag maximaal 1 uur blijven"

De nieuwe regeling gaat in vanaf donderdag. Dan mag een patiënt nog maar 1 keer per week bezoek ontvangen en dat voor maximaal 1 uur op zondag, tussen 14.00 uur en 18.00 uur. Dat komt door de coronacijfers en dat weegt op het ziekenhuis. Door de bezoekregeling aan te passen wil de directie vermijden dat er veel verloop van mensen is in het ziekenhuis.

Wie op bezoek wil komen heeft wel een bezoekerspas nodig. Voor de materniteit, pediatrie en op de palliatieve afdeling gelden enkele uitzonderingen. “We begrijpen dat dit voor veel bezoekers en patiënten opnieuw een moeilijke periode wordt. Wil je graag daarom ook telefonisch of via videochat in contact blijven, maar heb je daar wat hulp bij nodig? Onze collega’s helpen graag en zorgen ervoor dat jullie elkaar veilig kunnen horen en of zien”, laten ze in het ziekenhuis weten.