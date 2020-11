Straffen tot 5 jaar cel voor dodelijke ripdeal in Grobbendonk

De moord zelf wordt nog een assisenzaak. De tussenpersonen die de drugdeal regelden, zijn vandaag al voor de rechter gekomen voor handel in cocaïne. Net als de bewoner van het drugspand kregen zij een voorwaardelijke celstraf van drie jaar en een geldboete van 8.000 euro. Nog een andere tussenpersoon is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 5 jaar. Twee andere beklaagden zullen later berecht worden in een ander dossier rond drugshandel.