Trump claimt onterecht dat verkiezingen "gestolen worden", Twitter verbergt tweet

Dit is een historisch moment, reageerde VRT NWS-journalist Bert De Vroey: "Dit is ongezien. Het is nooit gebeurd dat een zittende president of zelfs maar een presidentskandidaat zo voorbarig zegt: ik heb gewonnen, en als het niet zo is, is het fraude."

Bekijk hieronder de speech van Trump en de analyse van Bert De Vroey: