Uber komt naar Leuven: "We zijn niet zo blij met de komst van het taxibedrijf"

De stad gaat nu overleggen met de taxisector. Sowieso hebben de taxi's vaste staanplaatsen in de stad, die hen toch gedeeltelijk beschermen. "Het voordeel is dat we onze eigen taxibedrijven hebben die heel correct opereren met de nodige kennis van de stad, en die hebben vaste standplaatsen", gaat Geleyns verder. "Die plaatsen zijn beperkt, en dat is hun beschermingsmechanisme. Onze taxibedrijven hebben ook correcte tarieven, en we zijn bezig met het uitwerken van een kwaliteitslabel voor hen. Natuurlijk, Uber gaat bijkomende concurrentie opleveren. Ze zijn goedkoper, dat moeten we niet ontkennen. En als stad zijn we daar niet zo blij mee."

Uber start op 9 november in Leuven en komt ook naar Antwerpen en Gent.