VITO in Mol ontwikkelt toestel dat dierproeven overbodig maakt

Op nieuwe producten zoals schoonmaakproducten en verf worden verschillende testen gedaan. Dat doen onderzoekers onder andere om te kijken of ze geen schadelijke effecten hebben op het menselijk oog. Die testen werden in het verleden vaak op dieren uitgevoerd. "Levende konijnen kregen dan bijvoorbeeld een product in hun oog gedruppeld om te kijken welk effect dat had. Dat bracht veel dierenleed met zich mee", vertelt onderzoekster Sandra Verstraelen.

Bij het VITO in Mol hebben ze nu een nieuw toestel ontwikkeld. Met een lasertoestel kunnen onderzoekers meten of er sprake is van een schadelijk effect op het oog. Daarvoor hebben ze geen levende konijnen nodig, maar gebruiken ze de ogen van dode kalveren die anders bij het slachtafval zouden belanden.

Aan het toestel is 12 jaar lang hard gewerkt. Het is nu Europees goedgekeurd en wordt door alle lidstaten erkend. Het Kempense bedrijf Exmore uit Beerse brengt het toestel nu wereldwijd op de markt.