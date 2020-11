Vlaams-Brabantse gouverneur bezoekt ziekenhuis Tienen

De gouverneur wil bovendien zijn bewondering voor het zorgpersoneel tonen. "Als ik zie hoe de mensen zich hier elke dag afbeulen en met welke motivatie ze er blijven voor gaan, dan heb ik daar alleen maar bewondering voor. Het zijn stuk voor stuk helden", vindt Spooren.

De kersverse gouverneur heeft tijdens zijn bezoek naar eigen zeggen heel wat bijgeleerd. "Onze zorgverleners zijn heel creatieve ondernemers. Ze zoeken met veel vindingreikheid naar oplossingen voor moeilijke problemen. En Tienen is een voorloper in de samenwerking tussen ziekenhuizen en de eerstelijnszorg (o.a. met huisdokters n.v.d.r.)." Spooren belooft ook bij de politiek te zullen aankaarten dat er meer maatregelen moeten komen zodat het verplegend personeel zich nog meer kan concentreren op de echt medische aspecten van hun job. "Andere taken moeten uit hun handen worden genomen. Dat moet op tafel komen bij de Vlaamse en federale regering en daarvoor zal ik mijn rol als gouverneur opnemen. Ook de financiering moet worden bekeken", klinkt het.

Spooren bezocht gisteren ook nog het ziekenhuis van Halle. "Maar we hebben nog veel andere straffe ziekenhuizen. Daarmee mogen we onze beide handjes kussen in Vlaams-Brabant", aldus nog de gouverneur.