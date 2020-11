Voorzitster Dierenasiel Antwerpen: "Wij en onze dieren kunnen mensen die zich gedragen als toeristen missen als kiespijn"

"Wij zijn al gesloten sinds de eerste lockdown in maart", legt Els De Belder, voorzitster van Dierenasiel Antwerpen, uit. "We krijgen anders teveel mensen die zich als toerist gedragen en dat is niet de bedoeling. Onze dieren zijn geen attractie", benadrukt De Belder.

Ze klaagt ook over de mentaliteit van sommige mensen. "Er zijn er die ons bellen om te vragen of ze een hond of kat mogen komen halen, om die dan na de lockdown weer terug te brengen. Een huisdier haal je niet zomaar in huis, hé, daar moet je over nadenken. Dieren zijn geen stukje speelgoed!"