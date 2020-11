Inwoners Zoersel kunnen voortaan ook vragen stellen tijdens digitale gemeenteraad via mail

"Het is zeer positief dat de burgers de ontwikkelingen van de gemeente van thuis uit kunnen volgen. Het nadeel was alleen dat ze geen vragen konden stellen zoals dat op een klassieke gemeenteraad wel het geval is. Met ons voorstel geven we de burgers nu opnieuw de mogelijkheid om vragen te stellen aan het bestuur", vertelt Tom Sleeuwaert van oppositiepartij h-EERLIJK ZOERSEL.

De gemeenteraad van Zoersel komt iedere derde dinsdag van de maand samen. Vanaf nu kunnen de inwoners hun vragen weer stellen door tot op de dag zelf naar het secretariaat van de gemeente te mailen op dit adres: secretariaat@zoersel.be