Herbekijk de VRT NWS Live: Jan Balliauw beantwoordt jouw vragen over de presidentsverkiezingen

De verkiezingsstrijd in de VS levert voorlopig nog geen duidelijke winnaar op, al eist Donald Trump al de overwinning op. Hij spreekt van fraude en dreigt met een juridische strijd. Hoe moet het nu verder? Wat kunnen we de komende uren, dagen, weken verwachten? Jan Balliauw geeft antwoorden in de VRT NWS Live die je hieronder kan herbekijken.