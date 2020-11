Team Up wil West-Vlaamse nieuwkomers aan een job helpen

Team Up zal duo's samenstellen van telkens een vrouw of een man die al ervaring heeft in een bepaalde sector en een nieuwkomer die werk zoekt in dezelfde sector. De vrouw of man met ervaring zal de nieuwkomer 2 keer per maand ontmoeten en proberen vooruit te helpen. In coronatijd betekent zo'n ontmoeting voorlopig nog een skypegesprek. Ivy Goutsmit van FMDO zegt dat er in West-Vlaanderen meer mensen met een migratieachtergrond zijn dan algemeen wordt aangenomen. Al is de instroom van een recentere datum dan in grote steden als Brussel, Antwerpen en Gent. Het gaat om mensen met veel potentieel, maar die best wel nog een zetje in de goede richting kunnen gebruiken.