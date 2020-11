78 arrestaties sinds start “Operatie Nachtwacht”, ook drugs en auto’s in beslag genomen

Er werden de afgelopen maanden niet alleen drugs, maar ook 17 auto’s, 17 wapens en 22.000 euro cash in beslag genomen. Bovendien beschikt de politie dankzij deze actie nu over heel wat waardevolle informatie. “We weten nu wie er ’s nachts door de geviseerde wijken rijdt en wie er bij elkaar in de auto zit. Dat kan belangrijk zijn voor toekomstige of lopende onderzoeken. Zo krijgen we een beeld van wie er wat in zijn schild voert.”