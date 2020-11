Gemeente Anderlecht laat doorzichtige mondmaskers maken voor doven en slechthorenden

De maskers zijn gemaakt door Mulieris, een Anderlechtse sociale vzw die langdurig werkzoekenden aan een job helpt. In de maskers zit een doorzichtig venstertje zodat de mond is afgesloten, maar wel zichtbaar blijft. "Ik heb zelf een collega-gemeenteraadslid dat hardhorend is. Maar ook van andere mensen horen we dat liplezen vaak erg moeilijk is wanneer iemand een mondmasker draagt", vertelt schepen Elke Roex (SP.A). De gemeente neemt daarom initiatief en wordt daarbij geadviseerd door een arts.