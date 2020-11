Antwerps spoedarts waarschuwt: "Opgelet met alcoholgels op ooghoogte van kinderen"

Het Antigifcentrum benadrukt dat het gebruik van handgels heel zinvol is, maar dat je best alert bent. Als er alcoholgel in het oog is terecht gekomen, bel dan naar het Antigifcentrum en spoel met water. "Als er een contactlens aanwezig is, verwijder die dan", zegt Anseeuw. "Daarna spoel je best 20 minuten met lauw water en zorg ervoor dat het spoelwater niet in het andere oog loopt."