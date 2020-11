Automatische toegangspoorten en koortsmeting aan Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk

Mensen die een afspraak hebben in het ziekenhuis krijgen een dag op voorhand een QR-code toegestuurd via mail of sms. En met die QR-code kunnen ze via de automatische toegangspoorten het ziekenhuis in. Woordvoerder van het ZOL Jurgen Ritzen: "Bijzonder aan het systeem is ook dat tegelijkertijd de lichaamstemperatuur wordt gemeten en gecheckt wordt of mensen een mondmasker dragen."

Op die manier moet het ZOL geen personeel meer inzetten om die controles te doen. Voorlopig staan de automatische poorten alleen in het ziekenhuis in Genk, maar binnenkort komen ze ook op campus Sint-Barbara in Lanaken. In het Noorderhart Mariaziekenhuis in Pelt staan dergelijke automatische toegangspoorten al langer.