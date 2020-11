Joe Biden: "Over 77 dagen doet VS weer mee met klimaatakkoord van Parijs"

"Vandaag is de Trump-administratie officieel uit het klimaatakkoord van Parijs gestapt, maar over 77 dagen zal de Biden-administratie er weer bij aansluiten". Dat postte presidentskandidaat Joe Biden van de Democratische partij afgelopen nacht (toen nog 4 november in de VS) op Twitter.

Over 77 dagen, dat is 20 januari 2021, de dag waarop de nieuwe president van de VS de eed aflegt en daarmee officieel in functie treedt. De Democraten gaan ervan uit dat het Joe Biden wordt, nadat gisteren ook de staten Wisconsin en Michigan blauw kleurden in de presidentsrace. Biden heeft ook goede kaarten in Arizona en Nevada, waar nog verder geteld moet worden: als hij die staten ook weet te bemachtigen, haalt hij de nodige 270 kiesmannen om president te worden.

Biden bevestigde met zijn tweet een eerder gedane belofte voor meer Amerikaanse klimaatinspanningen, nationaal en internationaal. In principe zou de VS in ongeveer 30 dagen het proces kunnen afronden om weer tot Parijs toe te treden.