Boek "De Witte" (van Zichem) viert 100e verjaardag met 2 nieuwe edities

"Het was wel een behoorlijk succes in Nederland, waar het boek voor de eerste keer verschenen is", zegt Jan Van Hemelryck van het Ernest Claesgenootschap aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Bij ons kon dat niet, want de Witte ging zwemmen in zijn blootje, en dat was een zedeloos boek. En vanaf de eerste druk groeide de populariteit, en op enkele maanden tijd, verscheen er al een tweede en derde druk. En dat bleef maar doorgaan tot we nu aan de 128e en de 129e druk zijn. Want er verschijnt een druk in Nederland, en er verschijnt een druk in Vlaanderen. En nog altijd met de tekeningen van Felix Timmermans", aldus Van Hemelryck.