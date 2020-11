Corona speelt West-Vlaamse bouwsector parten

In Vlaanderen zegt 1 op de 3 bouwondernemingen dat ze minder opdrachten hebben. In West-Vlaanderen is dat 40 procent. In Vlaanderen heeft 2 op de 10 ondernemingen een orderboekje dat gevuld is voor het komende half jaar, maar in West-Vlaanderen is dat maar 1 op de 10 ondernemingen. Een belangrijk aandeel van het aantal bedrijven werkt met verlies. Dat komt voor een stuk omdat de arbeiders anders moesten werken door de coronamaatregelen van het voorjaar. Er konden minder mensen in 1 bestelwagen en er werd met kleinere ploegen gewerkt. De Bouwunie is bang dat meerdere bedrijven failliet zullen gaan.