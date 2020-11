Brugse Marion zingt liedjes aan de telefoon voor wie het kan gebruiken

"Normaal gezien zing ik voor de mensen in de zorg", zegt ze aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Maar nu zing ik korte liedjes via de telefoon als verrassing. Dus mensen kunnen mij opbellen om een liedje te bestellen voor een familielid of een vriend of een geliefde. Ik bel de gelukkigen dan op in hun naam en zing het liedje."

"Ik deed het gisteren voor de eerste keer en ik moet zeggen: de reacties waren erg positief", gaat Marion voort. "In totaal zong ik gisteren 14 keer en de mensen waren allemaal verrast, enthousiast en dankbaar. Ik ga er zeker mee verder, want die fijne reacties doen mij ook deugd."