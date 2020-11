Succesauteur Lize Spit werkt tijdens lockdown aan laatste pagina’s van opvolger "Het smelt"

Lize Spit woont in de Brusselse gemeente Anderlecht. En zij heeft het leven daar de afgelopen maanden zien veranderen. “Het is hier een stuk rustiger geworden. Je ziet veel minder verkeer en meer fietsers. Ik woon zelf in Kuregem, een wijk tussen Anderlecht en Molenbeek. Die ligt ook een beetje tegen de grens van het centrum aan. En ik voelde in het begin van de eerste lockdown dat de sfeer wat grimmiger werd. Veel kwetsbare mensen die uit de boot vallen en je voelde dat er hier en daar wat meer kleine misdaad gebeurde. Maar je moet de context ook zien. Toen ik ging wandelen tijdens die eerste lockdown zag ik een mini-balkonnetje vooraan een huis waarop twee kinderen zaten te spelen. Op anderhalve vierkante meter. Dan besef je dat iedereen er anders voor staat. We mogen echt niet te snel oordelen, want je weet niet in welke situatie mensen zitten. Ik was gisteren nog een fietstocht aan het maken met mijn partner, en toen zagen we veel mensen die hun mondmasker droegen. Zelfs op het afgelegen jaagpad in Anderlecht”, aldus de schrijfster.