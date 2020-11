Cafébaas uit Bredene opent openbaar toilet in gesloten café: "Zo kan ik mijn klanten op een veilige manier blijven zien"

Café De Zeemeeuw in Bredene ligt op een drukke wandel- en fietsroute. "Dat openbaar toilet is dus handig voor wie dringend even moet", zegt cafébaas Robby Verlee. "Een hele dag in onze zetel zitten? Dat is niets voor ons. Daarom hebben we onze toiletten versierd. Zo geven we de mensen de gelegenheid om van 10.00 uur 's morgens tot 17.00 uur 's middags naar een gezellig toilet te gaan."

De gemeente Bredene steunt het initiatief en heeft zelfs pijltjes geplaatst naar het toilet.