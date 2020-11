Carwashuitbater uit Roeselare begrijpt niet waarom automatische wasstraat moet sluiten: "Zelfs betalen is contactloos"

De carwashuitbaters in ons land zijn niet blij dat ze de deuren hebben moeten sluiten in de strijd tegen het coronavirus. In andere Europese landen mogen ze wel openblijven. Dat vinden de Belgische carwashuitbaters oneerlijk. Ze voelen zich in de steek gelaten door de regering.

Bert Vander Stichele uit Roeselare heeft een selfcarwash, waar je zelf je auto kunt wassen. Daarnaast heeft hij ook een carwash met een automatische wasstraat, waar je dus met je auto gewoon doorrijdt, zonder dat iemand hem moet inzepen en afdrogen. Ook betalen gebeurt contactloos. "Er is dus geen enkel fysiek contact", zegt Bert. "Ik begrijp niet waarom die automatische wasstraat dicht moet."