Clown Zwiep poetst ramen van woonzorgcentra in Deinze: "Bewoners helpen graag mee" 

Lore Maegerman zit in het laatste jaar van haar opleiding tot contactclown. “Een contactclown is geen clown die een volmaakte act komt brengen en na het applaus weer naar huis gaat. Een contactclown maakt echt verbinding met de mensen." Om haar opleiding te vervolledigen, moet Lore ook stage lopen in een ziekenhuis of een woonzorgcentrum. Geen gemakkelijke opgave, want door de coronapandemie moeten fysieke contacten zoveel mogelijk beperkt worden. Daarom bedacht Lore het personage Zwiep. Als onhandige clown poetst ze de ramen van het woonzorgcentrum Karel-Piqué in Deinze en bezorgt ze de bewoners een magische en vrolijke namiddag. Doordat Zwiep buiten speelt en de bewoners binnen blijven, is het bezoek 100% corona-veilig.