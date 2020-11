De Ster in Sint-Niklaas beperkt aantal bezoekers

De voorbije dagen kwamen al veel mensen naar De Ster en ook de volgende dagen wordt er veel volk verwacht. "Daarom gaan we 1 ingang en een parking afsluiten", zegt Directeur Pieter Debaets. "En als het nodig is, kunnen we dan de toegang helemaal afsluiten. Op het terrein lopen onze mensen rond om een oogje in het zeil te houden. Als het dan te druk wordt in de speeltuin, kunnen die aangeven dat het tijd wordt om de toegang af te sluiten."

Wie naar De Ster wil, consulteert vooraf best eens op de facebookpagina van het domein om te kijken of er nog plaats is.