Diëtisten zien meer patiënten tijdens coronapandemie: "Bang voor extra gevaar bij overgewicht"

Ook diëtiste Els Jacquemijn ziet het aantal patiënten in haar praktijk in Merchtem de laatste maanden toenemen. "Het is geen stormloop, maar mensen worden zich meer bewust van het effect van overgewicht op het herstel na corona. De media-aandacht daarvoor begint nog maar net en we zijn daar erg blij om", zegt ze.

Wel wat mensen komen tijdens de lockdown ook wat meer bij dan in een normale periode. Wat met die extra coronakilo's? Meteen van de ene dag op de andere je volledige eetpatroon omdraaien vindt Jacquemijn in ieder geval geen goed idee. "Eet zo gezond mogelijk, maar wordt ook niet té strikt. Het moet een haalbare kaart blijven. Neem nu chocolade bijvoorbeeld: je hoeft daar niet veel van te eten, je kan even goed een klein stukje rustig degusteren. Trouwens, eten is toch ook meer dan eten alleen? Op een mooie dag een zalige wandeling maken kan evenveel deugd doen", aldus de diëtiste.