Een optreden voor je deur in coronatijden: “Lever een muzikant af aan de voordeur”

In het voorjaar was Jonas ook bezig met op leuke manieren optredens te doen. Toen ging hij voor balkons en met bakfietsen aan het werk. Deze “voordeur-optredens” leken voor hem in de koudere dagen het logisch vervolg. “Je hebt de take-out en delivery diensten van de restaurants en cateraars. Zou het dan misschien ook niet interessant zijn om een delivery systeem met muziek op poten te zetten? En zie, we hebben het dan even geleden gelanceerd en de respons is wel positief”, zegt de muzikant. Ondertussen staan er dus ook al optredens over heel Limburg op de planning voor de komende weken. “In Limburg vragen ze vaker om het Limburgs volkslied te spelen. Op deze manier hou ik me toch nog bezig”, sluit Van Esch af.