Er zat iets in het kraantjeswater

Een uur later schuifelden wij als zombies over de Meir. Met ons mondmasker maar half over ons gezicht, want er liep zoveel volk in de winkelstraat dat er niet genoeg zuurstof was voor iedereen.

Uit de luidsprekers klonk voor één keer geen muzak maar een dreigende, opzwepende stem die opriep om een brandstapel op te richten voor verpleegster Frauke.

Dat vond ik er persoonlijk een ietsie pietsie over.

“Gaat gij daar in de rij staan, dan wacht ik hier mijn beurt af,” organiseerde die van ons het winkelgebeuren.

“Wat moet ik kopen?” vroeg ik.

“Het is al eender,” zei mijn vrouw, “al wat ge te pakken kunt krijgen.”

Het was in mijn rij onmogelijk om anderhalve meter afstand te houden. Als ge nog maar een gaatje van dertig centimeter liet tussen uzelf en uw voorganger, dook er iemand in dat gat en waart ge uw plaats kwijt. Twee keer heb ik mij laten doen, maar de derde keer heb ik de bejaarde dame die mij voorstak bij haar kladden gepakt en in de goot gezwierd. Ik kreeg applaus.