Extra fietsstraten in Turnhout: "Iedereen moet op een veilige manier in en uit het centrum kunnen fietsen"

De uitbreiding van de fietsstraten in Turnhout gebeurt jaarlijks en stopt nog dus niet. "We hebben een algemeen wensbeeld van de fietsroutes in onze stad. Dat beeld komt neer op een grote fietsstraten-as, daar werken we voortdurend aan. We willen inspanningen blijven doen om nog meer mensen op de fiets te krijgen", aldus Boogers.