Foute claims over verkiezingsfraude in VS gaan viraal

Oordeel: fout. Deze claim is gebaseerd op twee screenshots gemaakt op de website van DecisionDeskHQ. Door een typfout in de rapportering van een bepaalde kieskring (Shiawassee County) waren er bij de tussenstand voor Biden een tijd lang 153.710 stemmen bijgeteld in plaats van 15.371, het correcte aantal. Eenmaal de fout ontdekt was, zette DecisionDeskHQ het recht op de website. Het aantal stemmen voor Biden dáálde daarom in een klap met meer dan 138.000 stemmen. Alleen worden de afbeeldingen van beide tussenstanden soms in omgekeerde volgorde gepresenteerd, om te doen uitschijnen alsof Biden plots als enige een hele hoop stemmen erbij kreeg.