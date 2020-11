Fraudeurs onderscheppen facturen woonzorgcentrum in Wezembeek-Oppem en veranderen rekeningnummer

De fraudeurs zijn gewiekst te werk gegaan, want zowel bovenaan als onderaan de papieren facturen is het rekeningnummer veranderd. Vermoedelijk hebben ze post ergens onderschept vooraleer de enveloppes bij de bestemmeling terecht kwamen. De directie heeft onmiddellijk een waarschuwingsmail verstuurd om alle families van haar bewoners in te lichten. “Betaal uw factuur zeker niet op een ander rekeningnummer dan datgene dat van ons bekend is”, klinkt het daarin.

“Wij hebben ook meteen klacht neergelegd bij de politie”, zegt directeur Jean-Paul Van Dam. “Wie intussen toch al betaald heeft op dat andere rekeningnummer willen we de raad geven om vandaag nog de procedure 'money recall' te starten bij zijn bank. Ook kan je best klacht neerleggen bij de lokale politie. Wie betaalt via domiciliëring hoeft niets te doen."