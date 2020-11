Geen boomplantacties door corona: “Het kan niet veilig, ook al is het buiten”

“Het plantseizoen loopt nog een hele tijd. November is de eerste maand dat we bomen gaan aanplanten, maar dat kan ook nog in december, januari of februari. Zo lang het maar koud is en de sapstroom van de boom stil ligt, is het nog veilig en goed om bomen aan te planten. Dus we hopen, zodra het weer kan, dat we mensen kunnen uitnodigen om mee bomen te komen planten, want er is niets zo fijn als zelf een boom in de grond te steken en die dan te zien uitgroeien tot een bos", aldus Nathalie Sterckx.