Heers deelt geurkaarsjes uit aan inwoners: "Warmte zorgt voor verbondenheid"  

Daarom deelt de gemeente aan elk huis een geurkaarsje uit. Bij het kaarsje zit ook een briefje met een boodschap. "Wij willen laten weten dat wij er zijn voor mensen die een kleine dip hebben of nood aan een praatje", gaat Pirard verder. "Mijn nummer en de nummers van onze medewerkers staan erop. De mensen mogen ons altijd contacteren als ze nood hebben aan een gesprek, als ze even hun hart willen luchten of als ze iets kwijt willen. We moeten elkaar steunen in deze tijden, dat is heel belangrijk."