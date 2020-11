Gents testcentrum vanaf morgen ruim de helft groter

Intussen beginnen de coronamaatregelen stilaan te werken in onze provincie. Dat zegt gouverneur Carina Van Cauter: “Gisteren lagen er 813 corona-patiënten in de Oost-Vlaamse ziekenhuizen, van wie 169 op de afdeling intensieve verzorging. Het aantal besmettingen blijft toenemen, net als het aantal ziekenhuisopnames, en die stijging zal nog even duren, maar wel trager. We zien dat ook in de woonzorgcentra. Vorige week hebben we jammer genoeg moeten vaststellen dat er uitbraken zijn in 40 woonzorgcentra, onder meer in Lochristi, waar ondertussen 95 bewoners besmet zijn met het corona-virus. Twee bewoners zijn overleden, en 3 andere zijn kritiek.”