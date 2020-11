Gewezen UGent-docenten toch niet voor rechter na omstreden livestream tijdens eerste lockdown

De professor en zijn assistent kwamen in april in opspraak nadat beelden van een omstreden livestream de pers bereikten. Onder de noemer ‘social friday’ stonden ze zowat 150 studenten te woord via YouTube. Eerst ging het over de leerstof, maar naarmate de avond vorderde ook over koetjes en kalfjes. De lesgevers namen er een drankje bij en draaiden muziek. Ze gingen door tot diep in de nacht, waarna de politie om half 2 aanklopte na een klacht rond geluidsoverlast.