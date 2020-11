Oost-Vlaams gouverneur verbiedt bereide maaltijden aan huis te verkopen

Officieel gaat het om een beperking van de 'occasionele niet-commerciële verkoop'. Dat is zo geformuleerd omdat professionele hulporganisaties wel nog maaltijden moeten kunnen bedelen. "Die zijn daar ook voor uitgerust om dat coronaveilig te doen", zegt gouverneur Carina Van Cauter.

Tijdens het overleg met de provincie signaleerden heel wat burgemeesters originele initiatieven van verenigingen die hun jaarlijkse eetfestijnen moesten schrappen door de nieuwe lockdown. "Dat gaat van echte maaltijden die aan huis worden bezorgd, tot wafels, pannenkoeken of zelfs toiletpapier", verduidelijkt de gouverneur. "Men is heel vindingrijk. Dat is ook fijn, alleen moeten we er voor zorgen dat dit veilig kan gebeuren. We willen net te nauwe contacten vermijden. We willen net voorkoen dat het virus zich verder verspreidt."



Het verbod gaat vanaf maandag in en duurt voorlopig tot en met 13 december.