Herfstvakantie in de Genkse bibliotheek:"Vaste lezertjes blijven komen, volwassenen kiezen steeds meer voor e-books"

Tot de grote vreugde van boekenliefhebbers, besliste de regering dat bibliotheken mogen open blijven. Maar volgens Jan Colla was er vorig weekend toch een kort moment van paniek. “Sommige mensen wilden nog snel een voorraadje inslaan, omdat ze vreesden dat we de deuren spoedig zouden sluiten. Er was dus sprake van een korte piek. Gelukkig bleek die bezorgdheid nergens voor nodig. De bibliotheek van Genk blijft toegankelijk, en is door de grote capaciteit ook daadwerkelijk een veilige plaats. Ondanks het feit dat een fysiek bezoek helemaal coronaproof is, merken we dat het lenen van e-boeken in de lift zit.”