De nieuwe "Homo Universalis" is bekend: Preben (34) uit Gent is de winnaar

Met zijn vele tattoo's en opvallende hobby's als lederbewerking en vissen op zee viel Preben van bij het begin op als kandiaat. Op stresserende of belangrijke momenten was hij vaak het best in staat om zijn kalmte te bewaren. De beruchte zumbaproef werd hem bijna fataal, al danste Preben toen met veel enthousiasme - en met succes - de herkansingsronde.

"Ik vind van mezelf dat ik nergens in uitblink, maar toch alles een beetje kan (lacht). Maar ik had in geen duizend jaar gedacht dat ik kon winnen. Mijn sterkste punt is dat ik rustig kan blijven: ik denk dat ik dat mede te danken heb aan mijn job: ik kom in veel stresssituaties waar je aan veiligheid en gezondheid moet denken. Ook omdat ik stotter heb ik van jongs af aan in veel situaties mijn cool moeten kunnen bewaren", aldus Preben.