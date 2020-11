Hoofddiëtist Michaël Sels (UZA) : "Overheid moet overgewicht nú aanpakken om aantal coronapatiënten te doen dalen"

Patiënten die met COVID-19 in het ziekenhuis belanden hebben vaak overgewicht. Dat zorgt ervoor dat ze meer kans hebben op complicaties en langer in het ziekenhuis verblijven. Volgens hoofddiëtist Michaël Sels van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is het tijd voor actie. Hij vindt dat de overheid het probleem dringend moet aanpakken.