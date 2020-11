Jerrycan veroorzaakt brand in autorecyclagebedrijf in Pelt

Rond 11.40 uur kreeg de brandweer van de Hulpverleningszone Noord-Limburg een oproep dat er een brand was uitgebroken in de Haltstraat. Het bedrijf demonteert en recycleert auto's en de brand zou veroorzaakt zijn door een jerrycan die omgevallen is. Het hele bedrijf is in de vlammen opgegaan, maar er werd niemand gewond. Walter Cuypers van de brandweer: "Het hele gebouw is, op uitzondering van een klein kantoorgebouwtje, helemaal uitgebrand. Enkel een deel van de buitenmuren staat er nog."