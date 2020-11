Jongeren en kinderen in een open of gesloten voorziening uit de jeugdhulp kunnen nog altijd bezoek ontvangen en daar zijn ze erg blij om. Tijdens de eerste lockdown was dat niet het geval en dat leidde tot moeilijke situaties. Maar nu kunnen de ouders nog altijd naar de voorziening gaan, of kunnen de jongeren tijdelijk naar huis gaan. "Het Journaal" ging kijken in een voorziening in Bonheiden (zie video bovenaan).