Kerstbomen gaan nu al voor de bijl: "Ik ben nog nooit zo vroeg bomen moeten gaan kappen"

De kerstbomen gaan in een sneltempo over de toonbank. Dat merken ze ook bij tuin- en dierenzaak Sinte-Gitter in Landen: "Zaterdag hebben we enorm veel chrysanten verkocht, en ook al een twintigtal kerstbomen", zegt zaakvoerder Jos Wauters. "De mensen willen het terug gezellig maken. En in plaats van witte lakens uit te hangen, willen de mensen nu een kerstboom buiten zetten om te versieren met licht. Want licht hebben we nu net nodig in deze donkere tijden. En vandaar dat we vroeger begonnen zijn te zagen. We zijn gisteren jonge kerstbomen gaan zagen, en 't zijn allemaal Nordmannen"