Zeldzame en drachtige vleeskoe gestolen in Erpe-Mere: "Het was mijn mooiste koe, een prijsbeest"

Volgens Renant is het geen toeval dat de koe weg is. "Het is mijn mooiste koe! Ze heet Docile de Spy. Ik kocht haar 2 jaar geleden bij een kampioen in Wallonië, met de bedoeling om ermee verder te kweken en het ras te verbeteren. Ik wilde er ook mee deelnemen aan prijskampen. De dieven moeten echt geweten hebben waar ze mee bezig waren, het zijn sowieso kenners."

Renant betaalde destijds 8.000 euro voor het kalf. Maar nu, na 2 jaar, is ze nog veel meer geld waard. "Hoeveel precies, kan ik niet inschatten. Maar als zo'n dier prijzen wint, is het al makkelijk 10.000 à 20.000 euro waard. Bovendien is Docile momenteel drachtig. Dat kalfje zal ook wel opbrengen."