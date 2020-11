Komiek Bert Gabriëls gaat druk eindejaar tegemoet: “Maar daarna solliciteren”

Een eindejaarsconference zonder het al te veel over corona te hebben. Bert Gabriëls gaat de confrontatie graag aan. “Natuurlijk zijn er nog andere dingen gebeurd. Alleen zijn ze verdrongen naar de laatste pagina’s. We hebben "The masked singer" gehad (nvdr, zangwedstrijd op VTM waarbij bekende Vlamingen verstopt zitten in een kostuum), Delphine Boël, de nieuwe prinses. Er zijn heel mooie verhalen geweest en het zou zonde zijn mochten, we die vergeten. Die komen dus zeker in de show."

Ook corona zal even aan bod komen. "Maar dan eerder wat we ervan geleerd hebben. Zodat we er toch iets positief kunnen uithalen. We zijn heel boos geweest, ook bang, het was veel om te verwerken. Maar het is een feest, het eindejaar. We moeten ook iets kunnen vieren. Dat ga ik ook in de verf zetten.”